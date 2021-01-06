06.01.2021
09:09
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Финансы

В Якутии с января повысилась зарплата у бюджетников

В Якутии заработная плата бюджетников, не включенных в «майские» указы Президента России, повысится на 3 процента с 1 января 2021 года, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Повышение оплаты труда коснется более 37 тысяч квалифицированных работников бюджетной сферы. Это ветеринары, агрономы, лесники, инженеры, водители, повара и другие с заработной платой ниже сложившегося уровня в среднем по республике. На повышение фонда оплаты труда из республиканского госбюджета выделено 739,8 млн. рублей.

Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2021 года МРОТ увеличится на 5,5% по сравнению с 2020 годом и составит 12 792 рубля. Соответственно, с применением «северных» выплат МРОТ для работников бюджетной сферы республики составит на территориях с районным коэффициентом 1,7 – 31 980 рублей, с районным коэффициентом 2,0 – 35 818 рублей.

Повышение МРОТ коснется около 30 тыс. работников. На обеспечение минимальной гарантии предусмотрено 769,0 млн рублей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yakutia-daily.ru/v-yakutii-s-yanvarya-povysilas-zarplata-u-byudzhetnikov/
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