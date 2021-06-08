В Якутии с водителем случилось страшное

В Алдане с тяжелой травмой госпитализирован водитель.

7 июня около 23.00 часов на 913-м километре федеральной дороги «Лена» 59-летний водитель Тойоты Саксид, следуя по маршруту Якутск — Алдан, при обгоне грузового автомобиля «КамАЗ», не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части.

В результате автоаварии бригадой скорой медицинской помощи водитель доставлен и госпитализирован в отделение Томмотской больницы с травмой поясничного отдела позвоночника.

В ходе проверки было установлено, что водитель Тойота Саксид имеет более 30 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории «А,В,С,D,СЕ», к административной ответственности по линии ГИБДД в течение года не привлекался.

Установлено состояние опьянения 0.348 мг/л паров этанолового спирта в выдыхаемом воздухе (со слов водителя: употребил алкоголь после ДТП). В момент происшествия в салоне автомашины находился еще один мужчина — пассажир, он не пострадал, был пристегнут ремнем безопасности. А водитель ремнем безопасности не был пристегнут.

По факту ДТП проводится проверка.