В Якутии с рабочим визитом находится замруководителя Рослесхоза

Сегодня Алексей Венглинский работает в Горном районе. В Якутии с рабочим визитом находится заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский, передает ЯСИА. Сегодня, 8 июня, замруководителя Рослесхоза работает в Горном районе. Он осмотрит противопожарное обустройство в селах Бердигестях и Асыма, а также примет участие в заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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