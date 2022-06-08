08.06.2022
12:49
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Якутия
В Якутии с рабочим визитом находится замруководителя Рослесхоза
Сегодня Алексей Венглинский работает в Горном районе.
В Якутии с рабочим визитом находится заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский, передает ЯСИА.
Сегодня, 8 июня, замруководителя Рослесхоза работает в Горном районе. Он осмотрит противопожарное обустройство в селах Бердигестях и Асыма, а также примет участие в заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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