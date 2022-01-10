В Якутии с начала нового года зарегистрировано 72 пожара

С начала нового года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 72 пожара, из них 44 в жилом секторе. В результате пожаров получили травмы различной степени тяжести 5 человек. Погибших не зарегистрировано. Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев Якутии было спасено и эвакуировано свыше 30 человек. Ярким примером доблести и мужества огнеборцев является пожар, произошедший 7 января в многоэтажном жилом доме по улице Стадухина, в городе Якутск. На ликвидацию данного происшествия привлекались 5 единиц техники и 51 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожар необходимо соблюдать следующие правила:

• Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — активные «соучастники» пожара.

• Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

• Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

• Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

• Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

• Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

• Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

• Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

• При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 или 112, чётко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.