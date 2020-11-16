В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет Декада Олонхо. В этом году все ключевые события декады пройдут в онлайн и телеформатах.

ПРОГРАММА

мероприятий Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) с 25 ноября по 5 декабря

Дата проведения Время Наименование мероприятий Место и форма проведения

21 ноября, суббота 10.45 «Агафья Захарова» О к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.Ойунского

Передача “Эл Иитэ” 25 ноября, среда 14.00 Презентация дарственной коллекции из личной библиотеки Аизы Решетниковой, библиотечному фонду ДШИ г. Якутска, РДШИ, ЯХУ имени П.Романова, ЯМК (У) имени М.Жиркова Инстаграм @museum_folk_music_yakutia 25 ноября, среда 17.00





Национальный День Олонхо Торжественное открытие Декады Олонхо Поздравление Ил Дархана Республики Саха (Якутия) Сюжет о юбилейных датах олонхосутов Вручение ежегодных премий Олонхо

НВК “Саха” 26 ноября, четверг Время уточняется «Олонхосут Алексеев Р.П.-Бэгэ Арамаан» к 120-летию (повтор) Передача “Аал Луук Мас” 26 ноября, четверг 17.00 «Сомоҕо талааннаах утум олоҥхоһут». Об олонхосуте Н.И. Сафонове. НВК “Саха” 27 ноября, пятница Время уточняется “Олоҥхоһут Миитэрэй Куобарап” к 170-летию (2018)

Передача «Аал Луук Мас» 27 ноября, пятница 17.00

«Олонхо — киһи аймах чулуу айымньытын кылаан чыпчаала» о работе филиала Ассоциации Олонхо Чурапчинского улуса НВК “Саха” 27 ноября, пятница

15.00 Семинар по теме “Саха таҥаһа олоҥхоҕо: таҥас киэргэллэрин суолтата, сиэрэ-туома” Лектор: С.И. Петрова, к.и.н., доцент СВФУ Инстаграм @iyakn_folklore_and_culture

28 ноября, суббота 10.00 Видео-лекция «Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской» Платформа ZOOM

28 ноября, суббота 10.45 «Евдокия Избекова» О к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.Ойунского Передача “Эл Иитэ” 28 ноября, суббота 08.00 «Оҕолор олоҥхолууллар» Сюжет «Саҥа кун» 18 августа до 30 ноября 10.00 -17.00 Выставочный проект «Победа – новый эпос», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию Олонхо в РС(Я) ул. Кирова,12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл») 30 ноября, понедельник Время уточняется Круглый стол «Республиканский фестиваль «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»: итоги и перспективы развития», посвященный 15-летию создания фестиваля В режиме ZOOM

30 ноября, понедельник 17.00 «Олоҥхону толорорго үөрэтии кистэлэҥнэрэ». Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской. «Олоҥхо мин олохпор». О ведущем специалисте Центра Олонхо У.М. Флегонтовой. НВК “Саха” 30 ноября, понедельник Время уточняется “Таастаах Дьааҥы быстыбат ситимэ». Вечер Верхоянского Олонхо. Постановка Олонхо студентами Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Инстаграм @kkiiykt Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ Платформа ZOOM 30 ноября, понедельник Время по согласованию Онлайн мастер-класс Театра Олонхо для сотрудников Департамента культуры и духовного развития Верхневилюйского улуса в рамках подготовки к “Ысыаху Олонхо-2022г”. Платформа ZOOM 30 ноября, понедельник 15.00 Выставка “Эпическая картина мира: образы и персонажи” народного мастераДьячковского Валерия Моисеевича- Удьурхай.

ул. Кирова 31, 3 этаж

1 декабря, вторник

“Олоҥхо: бүгүҥҥүтэ уонна кэлэр кэскилэ” Передача “Талбан” 1 декабря, вторник 17.00 «Утум олоҥхону толорооччулар» к юбилейным датам олонхосутов: А.М. Захарова, Д.И. Кривошапкина, В.И. Иванова-Чиллэ, Данилова В.Д. — Бэһэлэйдээх НВК “Саха” 1 декабря, вторник 14.00 «Олоҥхо тойуга» республиканский онлайн-конкурс среди студентов Инстаграм @iyakn_folklore_and_culture 1 декабря, Вторник Время уточняется «Олоҥхо на сцене». Мастер-класс заслуженного работника культуры М.Г. Боппоеновой Платформа ZOOM 1 декабря, вторник 08.00 «Ыччаттар олонхолууллар» Сюжет «Саҥа кун» 2 декабря, среда

09.00 «Олонхо — оҕо олоҕун оҥкула» О традиционных республиканских фестивалях «Олонхо дойдутун оҕотобун», «Муҥха олонхото». Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 2 декабря, среда

17.00 «Олонхо алгыстаах аартыгынан». О пропагандисте олонхо, авторе проекта “Ыалга олонхолооһун” заслуженном работнике культуры РС(Я) Михайлове Б.Н. НВК “САХА” 2 декабря, среда

15.00 Круглый стол “Роль С.А.Зверева в ревитализации нематериального устного наследия якутов ” посвященный 120-летнему юбилею С.А. Зверева-Кыыл Уола, народного певца, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусства ЯАССР Платформа ZOOM 3 декабря, четверг 17.00 «Олоҥхо педагогикатын сэһэнэ» О к.п.н., авторе проекта “Олоҥхо педагогиката” Е.П. Чехордуной. НВК “Саха” 4 декабря, пятница Время уточняется Презентация сборника «Якутский героический эпос Олонхо: сохранение, изучение и развитие» (к.ф.н. А.Е. Захарова) Платформа ZOOM 4 декабря, пятница 17.00 О республиканском экспериментальном конкурсе “Битва в стиле Олонхо” (“Олоҥхо омуннаах оонньуута”) НВК “Саха”

05 декабря, суббота Время уточняется «Биллэр олоҥхоһуттар суолларынан» выступление исполнителей олонхо из улусов известных носителей фольклора-олонхосутов республики Инстаграм @rdnt_ykt

05 декабря, суббота 10.45 «Юрий Борисов». О к.ф.н., руководителе Республиканской общественной организации «Ыччат олоҥхоһут» Ю.П. Борисове. Передача “Эл Иитэ” 05 декабря, суббота Время уточняется Торжественное закрытие Декады Олонхо. Подведение итогов Республиканских фестивалей: «Олонхо дойдутун оҕотобун», «Мунха олоҥхото», «Уруйдан, улуу Олоҥхобут». Новости НВК “Саха”; Инстаграм @theatre_olonkho

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ

Республиканские конкурсы в рамках Декады Олонхо

10 ноября – 04 декабря

XV республиканский фестиваль взрослых исполнителей Олонхо «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»



ОНЛАЙН работа жюри 22 октября – 18 ноября

Республиканский фестиваль для молодых исполнителей Олонхо «Муҥха олоҥхото»

ОНЛАЙН работа жюри 20 октября — 25 ноября Республиканский дистанционный конкурс «Олоҥхо кэскилэ» Инстаграм @sdo.ygng Сайт ygng@yagou.ru 25 октября – 10 ноября

Республиканский фестиваль для юных исполнителей Олонхо «Олоҥхо дойдутун оҕотобун»

ОНЛАЙН работа жюри 6 – 26 ноября Республиканский конкурс детских рисунков в рамках Декады Олонхо «Вселенная героев Олонхо» Инстаграм @theatre_olonkho 4 декабря, пятница Конкурс для кукольных театров по постановке Олонхо и якутских сказок «Тыллаах — өстөөх куукулам» Инстаграм @archy_jiete_konkurs

Онлайн мероприятия в рамках Декады Олонхо: YouTube канал

25 ноября, среда Спектакль-опера «Ньургун Боотур», детский народный ансамбль «Кэнчээри» Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 26 ноября, четверг Ураанхай дойдутугар айан (2011 г.)

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 26 ноября, четверг “Олонхо аартыгын сэгэтэн” по мотивам Олонхо

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 27 ноября, пятница «Оҕолор олоҥхолууллар». Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 27 ноября, пятница «Хайахсыкка – олоҥхону толорооччулар түһүлгэлэрэ»

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 28 ноября, суббота Проект «Ыалга олоҥхолооһун” исполнитель Олонхо Спиридонов Г.В. Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 30 ноября, понедельник «Олоҥхо алгыстаах аартыгынан» виртуальная-выставка работ пропагандиста Олонхо Михайлова Б.Н. Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 30 ноября, понедельник «Күнчээн» уһуйаан олоҥхоҕо үлэтэ» сюжет Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 30 ноября, понедельник “Олоҥхо аартыгын сэгэтэн”. Кино-фильм по мотивам Олонхо. Филиал Ассоциации Олонхо г. Якутска Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 30 ноября, понедельник «Олоҥхо Монголия истиэбэр» (2014 г.)

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 30 ноября, понедельник «Ноо, дэтэн чуопчаарыах»

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 1 декабря, вторник Виртуальная выставка работ к.п.н. Е.П. Чехордуной Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 2 декабря, среда “Олоҥхоһут И.Г.Теплоухов-Тимофеев 150 сылыгар аналлаах Олоҥхо Ыһыаҕа” Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ 3 декабря, четверг «Түөлбэ олоҥхотун үйэтитии» о деятельности Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса. Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ

Торжественные вечера, презентации, мероприятия, посвященные Национальному Дню Олонхо (по отдельной программе) Муниципальные образования улусов республики 15 октября – 27 ноября I-й открытый Республиканский дистанционный конкурс «Олонхо персонажтарын ырыалара-тойуктара» Инстаграм @archydiete20 19 октября – 23 ноября Республиканская онлайн-викторина для начальных и средних классов “Олоҥхо – саха омук барҕа баайа” Инстаграм музея @museumtaatta_2001 20 октября – 30 ноября Республиканский дистанционный конкурс по произведениям Платона Саввича Семенова – Ырыа Былатыан «Былатыан ырыата эйэни уһансар», посвященный к Году Патриотизма в РС(Я), 145 –летию народного певца П.С.Семенова – Ырыа Былатыан приуроченный ко Дню Олонхо РС(Я) Инстаграм @archydiete20 1 ноября — 25 ноября “Куйаар олоҥхото” открытый конкурс исполнителей олонхо для детей дошкольного возраста Инстаграм @olonkho_aartygar 20 ноября, пятница “Олоҥхо алгыстаах ырыалара” дистанционный фольклорный конкурс в рамках Декады Олонхо Инстаграм @mbu_dnt_tusku

20 ноября — 30 ноября 13-й фольклорный дистанционный фестиваль “Кут-сүр” в рамках Декады Олонхо

Инстаграм @ctd_radost_churapcha @radost_churapcha @_appos_siettere 25 ноября – 21 декабря Виртуальная выставка книг и творческой деятельности, посвященная 75-летию отличника образования РФ, заслуженного учителя РС(Я), Почетного попечителя России, стипендиата фонда “Дети Саха Азия” Екатерины Петровны Чехордуной. Сайт taattalib.ru 25 ноября, среда ПРЯМОЙ ЭФИР: “Олоҥхо киэҥ куйаарыгар…” с участием дочери Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Розалии Докторовой Инстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020 26 ноября, четверг Онлайн-презентация книги “Аатырбыт сэһэнньит Миинэ уола Дьөгүөссэ Дьөгүөрэп” с участием автора книги ветерана педагогического труда, обладателя знака “Учууталлар учууталлара”, родственника олонхосута Альбины Ивановны Софроновой. Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura 27 ноября, пятница “Ортоку олук” на тему олонхо Принимают участие исполнители олонхо, запевалы осуохая Виталий Очиров и Иван Иванов

Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura 27 ноября, пятница Презентация книг, изданных к Республиканскому Ысыаху Олонхо в Олекминском районе, с участием руководства района, авторов, издателей, составителей, Министерства культуры РС (Я), АУ РС(Я) “Театр Олонхо”, Института Олонхо, Института Гуманитарных исследований. Инстаграм @ukms2020 28 ноября, суббота II открытый улусный семейный онлайн-конкурс “ТӨРҮТ СИТИМ” на исполнения олонхо Инстаграм @xarbalaxskayadshitaatta

1 — 2 декабря Педагогическое очно-дистанционное чтение “Олоҥхо – норуот педагогикатын төрдө”, посвященный 75-летию ведущего научного сотрудника НИИ национальных щкол, к.п.н. Чехордуной Екатерины Петровны Платформа ZOOM 5 декабря, суббота “Ийэ тыл сүмэтэ алгыска — алгыс дьайыыта ыччакка” по сюжетам олонхо Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Принимает участие научный сотрудник Черкехского музея, заслуженный работник культуры Изабелла Яковлевна Жерготова Инстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020 5 декабря, суббота

Презентация книги «Собирательская деятельность корреспондента Егора Лукина в контексте становления якутской полевой фольклористики» Инстаграм @archydiete20 @culturahangalas

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