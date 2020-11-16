В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет Декада Олонхо
В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет Декада Олонхо. В этом году все ключевые события декады пройдут в онлайн и телеформатах.
ПРОГРАММА
мероприятий Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) с 25 ноября по 5 декабря
|Дата проведения
|Время
|Наименование мероприятий
|Место и форма проведения
|21 ноября, суббота
|10.45
|«Агафья Захарова» О к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.Ойунского
|Передача “Эл Иитэ”
|25 ноября, среда
|14.00
|Презентация дарственной коллекции из личной библиотеки Аизы Решетниковой, библиотечному фонду ДШИ г. Якутска, РДШИ, ЯХУ имени П.Романова, ЯМК (У) имени М.Жиркова
|Инстаграм @museum_folk_music_yakutia
|25 ноября, среда
|17.00
|Национальный День Олонхо Торжественное открытие Декады Олонхо Поздравление Ил Дархана Республики Саха (Якутия) Сюжет о юбилейных датах олонхосутов Вручение ежегодных премий Олонхо
|НВК “Саха”
|26 ноября, четверг
|Время уточняется
|«Олонхосут Алексеев Р.П.-Бэгэ Арамаан» к 120-летию (повтор)
|Передача “Аал Луук Мас”
|26 ноября, четверг
|17.00
|«Сомоҕо талааннаах утум олоҥхоһут». Об олонхосуте Н.И. Сафонове.
|НВК “Саха”
|27 ноября, пятница
|Время уточняется
|“Олоҥхоһут Миитэрэй Куобарап” к 170-летию (2018)
|Передача «Аал Луук Мас»
|27 ноября, пятница
|17.00
|«Олонхо — киһи аймах чулуу айымньытын кылаан чыпчаала» о работе филиала Ассоциации Олонхо Чурапчинского улуса
|НВК “Саха”
|27 ноября, пятница
|15.00
|Семинар по теме “Саха таҥаһа олоҥхоҕо: таҥас киэргэллэрин суолтата, сиэрэ-туома” Лектор: С.И. Петрова, к.и.н., доцент СВФУ
|Инстаграм @iyakn_folklore_and_culture
|28 ноября, суббота
|10.00
|Видео-лекция «Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской»
|Платформа ZOOM
|28 ноября, суббота
|10.45
|«Евдокия Избекова» О к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.Ойунского
|Передача “Эл Иитэ”
|28 ноября, суббота
|08.00
|«Оҕолор олоҥхолууллар»
|Сюжет «Саҥа кун»
|18 августа до 30 ноября
|10.00 -17.00
|Выставочный проект «Победа – новый эпос», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию Олонхо в РС(Я)
|ул. Кирова,12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»)
|30 ноября, понедельник
|Время уточняется
|Круглый стол «Республиканский фестиваль «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»: итоги и перспективы развития», посвященный 15-летию создания фестиваля
|В режиме ZOOM
|30 ноября, понедельник
|17.00
|«Олоҥхону толорорго үөрэтии кистэлэҥнэрэ». Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской. «Олоҥхо мин олохпор». О ведущем специалисте Центра Олонхо У.М. Флегонтовой.
|НВК “Саха”
|30 ноября, понедельник
|Время уточняется
|“Таастаах Дьааҥы быстыбат ситимэ». Вечер Верхоянского Олонхо. Постановка Олонхо студентами Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой
|Инстаграм @kkiiykt Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ Платформа ZOOM
|30 ноября, понедельник
|Время по согласованию
|Онлайн мастер-класс Театра Олонхо для сотрудников Департамента культуры и духовного развития Верхневилюйского улуса в рамках подготовки к “Ысыаху Олонхо-2022г”.
|Платформа ZOOM
|30 ноября, понедельник
|15.00
|Выставка “Эпическая картина мира: образы и персонажи” народного мастераДьячковского Валерия Моисеевича- Удьурхай.
|ул. Кирова 31, 3 этаж
|1 декабря, вторник
|“Олоҥхо: бүгүҥҥүтэ уонна кэлэр кэскилэ”
|Передача “Талбан”
|1 декабря, вторник
|17.00
|«Утум олоҥхону толорооччулар» к юбилейным датам олонхосутов: А.М. Захарова, Д.И. Кривошапкина, В.И. Иванова-Чиллэ, Данилова В.Д. — Бэһэлэйдээх
|НВК “Саха”
|1 декабря, вторник
|14.00
|«Олоҥхо тойуга» республиканский онлайн-конкурс среди студентов
|Инстаграм @iyakn_folklore_and_culture
|1 декабря, Вторник
|Время уточняется
|«Олоҥхо на сцене». Мастер-класс заслуженного работника культуры М.Г. Боппоеновой
|Платформа ZOOM
|1 декабря, вторник
|08.00
|«Ыччаттар олонхолууллар»
|Сюжет «Саҥа кун»
|2 декабря, среда
|09.00
|«Олонхо — оҕо олоҕун оҥкула» О традиционных республиканских фестивалях «Олонхо дойдутун оҕотобун», «Муҥха олонхото».
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|2 декабря, среда
|17.00
|«Олонхо алгыстаах аартыгынан». О пропагандисте олонхо, авторе проекта “Ыалга олонхолооһун” заслуженном работнике культуры РС(Я) Михайлове Б.Н.
|НВК “САХА”
|2 декабря, среда
|15.00
|Круглый стол “Роль С.А.Зверева в ревитализации нематериального устного наследия якутов ” посвященный 120-летнему юбилею С.А. Зверева-Кыыл Уола, народного певца, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусства ЯАССР
|Платформа ZOOM
|3 декабря, четверг
|17.00
|«Олоҥхо педагогикатын сэһэнэ» О к.п.н., авторе проекта “Олоҥхо педагогиката” Е.П. Чехордуной.
|НВК “Саха”
|4 декабря, пятница
|Время уточняется
|Презентация сборника «Якутский героический эпос Олонхо: сохранение, изучение и развитие» (к.ф.н. А.Е. Захарова)
|Платформа ZOOM
|4 декабря, пятница
|17.00
|О республиканском экспериментальном конкурсе “Битва в стиле Олонхо” (“Олоҥхо омуннаах оонньуута”)
|НВК “Саха”
|05 декабря, суббота
|Время уточняется
|«Биллэр олоҥхоһуттар суолларынан» выступление исполнителей олонхо из улусов известных носителей фольклора-олонхосутов республики
|Инстаграм @rdnt_ykt
|05 декабря, суббота
|10.45
|«Юрий Борисов». О к.ф.н., руководителе Республиканской общественной организации «Ыччат олоҥхоһут» Ю.П. Борисове.
|Передача “Эл Иитэ”
|05 декабря, суббота
|Время уточняется
|Торжественное закрытие Декады Олонхо. Подведение итогов Республиканских фестивалей: «Олонхо дойдутун оҕотобун», «Мунха олоҥхото», «Уруйдан, улуу Олоҥхобут».
|Новости НВК “Саха”; Инстаграм @theatre_olonkho
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
Республиканские конкурсы в рамках Декады Олонхо
|10 ноября – 04 декабря
|XV республиканский фестиваль взрослых исполнителей Олонхо «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»
|ОНЛАЙН работа жюри
|22 октября – 18 ноября
|Республиканский фестиваль для молодых исполнителей Олонхо «Муҥха олоҥхото»
|ОНЛАЙН работа жюри
|20 октября — 25 ноября
|Республиканский дистанционный конкурс «Олоҥхо кэскилэ»
|Инстаграм @sdo.ygng Сайт ygng@yagou.ru
|25 октября – 10 ноября
|Республиканский фестиваль для юных исполнителей Олонхо «Олоҥхо дойдутун оҕотобун»
|ОНЛАЙН работа жюри
|6 – 26 ноября
|Республиканский конкурс детских рисунков в рамках Декады Олонхо «Вселенная героев Олонхо»
|Инстаграм @theatre_olonkho
|4 декабря, пятница
|Конкурс для кукольных театров по постановке Олонхо и якутских сказок «Тыллаах — өстөөх куукулам»
|Инстаграм @archy_jiete_konkurs
Онлайн мероприятия в рамках Декады Олонхо: YouTube канал
|25 ноября, среда
|Спектакль-опера «Ньургун Боотур», детский народный ансамбль «Кэнчээри»
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|26 ноября, четверг
|Ураанхай дойдутугар айан (2011 г.)
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|26 ноября, четверг
|“Олонхо аартыгын сэгэтэн” по мотивам Олонхо
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|27 ноября, пятница
|«Оҕолор олоҥхолууллар».
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|27 ноября, пятница
|«Хайахсыкка – олоҥхону толорооччулар түһүлгэлэрэ»
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|28 ноября, суббота
|Проект «Ыалга олоҥхолооһун” исполнитель Олонхо Спиридонов Г.В.
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|30 ноября, понедельник
|«Олоҥхо алгыстаах аартыгынан» виртуальная-выставка работ пропагандиста Олонхо Михайлова Б.Н.
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|30 ноября, понедельник
|«Күнчээн» уһуйаан олоҥхоҕо үлэтэ» сюжет
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|30 ноября, понедельник
|“Олоҥхо аартыгын сэгэтэн”. Кино-фильм по мотивам Олонхо. Филиал Ассоциации Олонхо г. Якутска
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|30 ноября, понедельник
|«Олоҥхо Монголия истиэбэр» (2014 г.)
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|30 ноября, понедельник
|«Ноо, дэтэн чуопчаарыах»
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|1 декабря, вторник
|Виртуальная выставка работ к.п.н. Е.П. Чехордуной
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|2 декабря, среда
|“Олоҥхоһут И.Г.Теплоухов-Тимофеев 150 сылыгар аналлаах Олоҥхо Ыһыаҕа”
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
|3 декабря, четверг
|«Түөлбэ олоҥхотун үйэтитии» о деятельности Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса.
|Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
Торжественные вечера, презентации, мероприятия, посвященные Национальному Дню Олонхо (по отдельной программе) Муниципальные образования улусов республики
|15 октября – 27 ноября
|I-й открытый Республиканский дистанционный конкурс «Олонхо персонажтарын ырыалара-тойуктара»
|Инстаграм @archydiete20
|19 октября – 23 ноября
|Республиканская онлайн-викторина для начальных и средних классов “Олоҥхо – саха омук барҕа баайа”
|Инстаграм музея @museumtaatta_2001
|20 октября – 30 ноября
|Республиканский дистанционный конкурс по произведениям Платона Саввича Семенова – Ырыа Былатыан «Былатыан ырыата эйэни уһансар», посвященный к Году Патриотизма в РС(Я), 145 –летию народного певца П.С.Семенова – Ырыа Былатыан приуроченный ко Дню Олонхо РС(Я)
|Инстаграм @archydiete20
|1 ноября — 25 ноября
|“Куйаар олоҥхото” открытый конкурс исполнителей олонхо для детей дошкольного возраста
|Инстаграм @olonkho_aartygar
|20 ноября, пятница
|“Олоҥхо алгыстаах ырыалара” дистанционный фольклорный конкурс в рамках Декады Олонхо
|Инстаграм @mbu_dnt_tusku
|20 ноября — 30 ноября
|13-й фольклорный дистанционный фестиваль “Кут-сүр” в рамках Декады Олонхо
|Инстаграм @ctd_radost_churapcha @radost_churapcha @_appos_siettere
|25 ноября – 21 декабря
|Виртуальная выставка книг и творческой деятельности, посвященная 75-летию отличника образования РФ, заслуженного учителя РС(Я), Почетного попечителя России, стипендиата фонда “Дети Саха Азия” Екатерины Петровны Чехордуной.
|Сайт taattalib.ru
|25 ноября, среда
|ПРЯМОЙ ЭФИР: “Олоҥхо киэҥ куйаарыгар…” с участием дочери Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Розалии Докторовой
|Инстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020
|26 ноября, четверг
|Онлайн-презентация книги “Аатырбыт сэһэнньит Миинэ уола Дьөгүөссэ Дьөгүөрэп” с участием автора книги ветерана педагогического труда, обладателя знака “Учууталлар учууталлара”, родственника олонхосута Альбины Ивановны Софроновой.
|Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura
|27 ноября, пятница
| “Ортоку олук” на тему олонхо Принимают участие исполнители олонхо, запевалы осуохая Виталий Очиров и Иван Иванов
|Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura
|27 ноября, пятница
|Презентация книг, изданных к Республиканскому Ысыаху Олонхо в Олекминском районе, с участием руководства района, авторов, издателей, составителей, Министерства культуры РС (Я), АУ РС(Я) “Театр Олонхо”, Института Олонхо, Института Гуманитарных исследований.
|Инстаграм @ukms2020
|28 ноября, суббота
|II открытый улусный семейный онлайн-конкурс “ТӨРҮТ СИТИМ” на исполнения олонхо
|Инстаграм @xarbalaxskayadshitaatta
|1 — 2 декабря
|Педагогическое очно-дистанционное чтение “Олоҥхо – норуот педагогикатын төрдө”, посвященный 75-летию ведущего научного сотрудника НИИ национальных щкол, к.п.н. Чехордуной Екатерины Петровны
|Платформа ZOOM
|5 декабря, суббота
|“Ийэ тыл сүмэтэ алгыска — алгыс дьайыыта ыччакка” по сюжетам олонхо Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Принимает участие научный сотрудник Черкехского музея, заслуженный работник культуры Изабелла Яковлевна Жерготова
|Инстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020
|5 декабря, суббота
|Презентация книги «Собирательская деятельность корреспондента Егора Лукина в контексте становления якутской полевой фольклористики»
|Инстаграм @archydiete20 @culturahangalas
Фото: Театр Олонхо
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
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