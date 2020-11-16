16.11.2020
16:30
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Культура

В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет Декада Олонхо

В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет Декада Олонхо. В этом году все ключевые события декады пройдут в онлайн и телеформатах. 

ПРОГРАММА 
мероприятий Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) с 25 ноября по 5 декабря 

Дата проведенияВремяНаименование мероприятийМесто и форма проведения
21 ноября, суббота10.45«Агафья Захарова» О к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.Ойунского  
Передача “Эл Иитэ”
25 ноября, среда14.00Презентация дарственной коллекции из личной библиотеки  Аизы Решетниковой, библиотечному фонду ДШИ г. Якутска, РДШИ, ЯХУ имени П.Романова, ЯМК (У) имени М.ЖирковаИнстаграм @museum_folk_music_yakutia
25 ноября, среда17.00


Национальный День Олонхо Торжественное открытие Декады Олонхо Поздравление Ил Дархана Республики Саха (Якутия) Сюжет о юбилейных датах олонхосутов Вручение ежегодных премий Олонхо
НВК “Саха”
26 ноября, четвергВремя уточняется«Олонхосут Алексеев Р.П.-Бэгэ Арамаан» к 120-летию (повтор)Передача “Аал Луук Мас”
26 ноября, четверг17.00«Сомоҕо талааннаах утум олоҥхоһут». Об олонхосуте  Н.И. Сафонове.НВК “Саха”
27 ноября, пятницаВремя уточняется“Олоҥхоһут Миитэрэй Куобарап” к 170-летию (2018)
Передача «Аал Луук Мас»
27 ноября, пятница17.00
«Олонхо — киһи аймах чулуу айымньытын кылаан чыпчаала»  о работе филиала Ассоциации Олонхо Чурапчинского улусаНВК “Саха”
27 ноября, пятница
15.00Семинар по теме “Саха таҥаһа олоҥхоҕо: таҥас  киэргэллэрин суолтата, сиэрэ-туома” Лектор: С.И. Петрова, к.и.н., доцент СВФУИнстаграм  @iyakn_folklore_and_culture
28 ноября, суббота10.00Видео-лекция «Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской» Платформа  ZOOM
28 ноября, суббота10.45«Евдокия Избекова» О  к.ф.н., лауреате Государственной Премии им. П.А.ОйунскогоПередача “Эл Иитэ”  
28 ноября, суббота08.00«Оҕолор олоҥхолууллар»Сюжет «Саҥа кун»
18 августа до 30 ноября10.00 -17.00Выставочный проект «Победа – новый эпос», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию Олонхо в РС(Я)ул. Кирова,12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»)
30 ноября, понедельникВремя уточняетсяКруглый стол «Республиканский фестиваль «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»: итоги и перспективы развития», посвященный 15-летию создания фестиваляВ режиме ZOOM
30 ноября, понедельник17.00«Олоҥхону толорорго үөрэтии кистэлэҥнэрэ». Об опыте работы мастера-педагога по обучению сказительскому искусству Н.И.Мордовской.  «Олоҥхо мин олохпор». О ведущем специалисте Центра Олонхо У.М. Флегонтовой. НВК “Саха”
30 ноября, понедельникВремя уточняется“Таастаах Дьааҥы быстыбат ситимэ». Вечер Верхоянского Олонхо.  Постановка Олонхо студентами Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. МакаровойИнстаграм @kkiiykt Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ Платформа ZOOM
30 ноября, понедельникВремя по согласованиюОнлайн мастер-класс Театра Олонхо для сотрудников Департамента культуры и духовного развития  Верхневилюйского улуса в рамках подготовки к “Ысыаху Олонхо-2022г”.Платформа ZOOM
30 ноября, понедельник15.00Выставка “Эпическая картина мира: образы и персонажи” народного мастераДьячковского Валерия Моисеевича- Удьурхай.
ул. Кирова 31, 3 этаж
1 декабря, вторник
“Олоҥхо: бүгүҥҥүтэ уонна кэлэр кэскилэ”  Передача “Талбан” 
1 декабря, вторник17.00«Утум олоҥхону толорооччулар»  к юбилейным датам олонхосутов: А.М. Захарова, Д.И. Кривошапкина, В.И. Иванова-Чиллэ, Данилова В.Д. — БэһэлэйдээхНВК “Саха”
1 декабря, вторник14.00«Олоҥхо тойуга» республиканский онлайн-конкурс среди студентовИнстаграм  @iyakn_folklore_and_culture
1 декабря, ВторникВремя уточняется«Олоҥхо на сцене». Мастер-класс заслуженного работника культуры М.Г. БоппоеновойПлатформа  ZOOM
1 декабря, вторник08.00«Ыччаттар олонхолууллар»Сюжет «Саҥа кун»
2 декабря, среда
09.00 «Олонхо — оҕо олоҕун оҥкула»  О традиционных республиканских фестивалях «Олонхо дойдутун оҕотобун», «Муҥха олонхото».Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
2 декабря, среда
17.00«Олонхо алгыстаах аартыгынан». О пропагандисте олонхо, авторе проекта “Ыалга олонхолооһун” заслуженном работнике культуры РС(Я) Михайлове Б.Н.НВК “САХА”
2 декабря, среда
15.00Круглый стол “Роль С.А.Зверева в ревитализации нематериального устного  наследия якутов ” посвященный 120-летнему юбилею С.А. Зверева-Кыыл Уола, народного певца, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусства ЯАССРПлатформа ZOOM
3 декабря, четверг17.00«Олоҥхо педагогикатын сэһэнэ» О к.п.н.,  авторе проекта “Олоҥхо педагогиката” Е.П. Чехордуной.НВК “Саха”
4 декабря, пятницаВремя уточняетсяПрезентация сборника «Якутский героический эпос Олонхо: сохранение, изучение и развитие» (к.ф.н. А.Е. Захарова)Платформа  ZOOM
4 декабря, пятница17.00О республиканском экспериментальном конкурсе “Битва в стиле Олонхо”    (“Олоҥхо омуннаах оонньуута”)НВК “Саха”
05 декабря, субботаВремя уточняется«Биллэр олоҥхоһуттар суолларынан» выступление исполнителей олонхо из улусов известных носителей фольклора-олонхосутов республикиИнстаграм @rdnt_ykt
05 декабря, суббота10.45«Юрий Борисов». О к.ф.н., руководителе Республиканской общественной организации «Ыччат олоҥхоһут» Ю.П. Борисове.Передача “Эл Иитэ”
05 декабря, субботаВремя уточняетсяТоржественное закрытие Декады Олонхо. Подведение итогов Республиканских фестивалей: «Олонхо дойдутун оҕотобун»,  «Мунха олоҥхото»,  «Уруйдан, улуу Олоҥхобут».Новости НВК “Саха”; Инстаграм @theatre_olonkho
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ

Республиканские конкурсы в рамках Декады Олонхо
10 ноября – 04 декабря
XV республиканский фестиваль взрослых исполнителей Олонхо   «Уруйдан, улуу Олоҥхобут»

ОНЛАЙН работа жюри
22 октября – 18 ноября
Республиканский фестиваль для молодых исполнителей Олонхо  «Муҥха олоҥхото»
ОНЛАЙН работа жюри
20 октября — 25 ноябряРеспубликанский дистанционный конкурс  «Олоҥхо кэскилэ»Инстаграм @sdo.ygng Сайт ygng@yagou.ru
25 октября – 10 ноября
Республиканский фестиваль для юных исполнителей Олонхо  «Олоҥхо дойдутун оҕотобун»
ОНЛАЙН работа жюри
6 – 26 ноябряРеспубликанский конкурс детских рисунков в рамках Декады Олонхо «Вселенная героев Олонхо»Инстаграм @theatre_olonkho
4 декабря, пятницаКонкурс для кукольных театров по постановке Олонхо и якутских сказок «Тыллаах —  өстөөх куукулам»Инстаграм @archy_jiete_konkurs

Онлайн мероприятия в рамках Декады Олонхо: YouTube канал
25 ноября, средаСпектакль-опера «Ньургун Боотур», детский народный ансамбль «Кэнчээри»Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
26 ноября, четвергУраанхай дойдутугар айан (2011 г.)
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
26 ноября, четверг“Олонхо аартыгын сэгэтэн” по мотивам Олонхо
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
27 ноября, пятница«Оҕолор олоҥхолууллар». Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
27 ноября, пятница«Хайахсыкка – олоҥхону толорооччулар түһүлгэлэрэ»
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
28 ноября, субботаПроект «Ыалга олоҥхолооһун” исполнитель Олонхо Спиридонов Г.В.Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
30 ноября, понедельник«Олоҥхо алгыстаах аартыгынан»  виртуальная-выставка работ пропагандиста Олонхо Михайлова Б.Н.Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
30 ноября, понедельник«Күнчээн» уһуйаан олоҥхоҕо үлэтэ» сюжетКанал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
30 ноября, понедельник“Олоҥхо аартыгын сэгэтэн”. Кино-фильм по мотивам Олонхо. Филиал Ассоциации Олонхо г. ЯкутскаКанал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
30 ноября, понедельник«Олоҥхо Монголия истиэбэр» (2014 г.)
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
30 ноября, понедельник«Ноо, дэтэн чуопчаарыах»
Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
1 декабря, вторникВиртуальная выставка работ к.п.н. Е.П. ЧехордунойКанал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
2 декабря, среда“Олоҥхоһут И.Г.Теплоухов-Тимофеев 150 сылыгар аналлаах Олоҥхо Ыһыаҕа”Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ
3 декабря, четверг«Түөлбэ олоҥхотун үйэтитии» о деятельности Дома Олонхо  Мегино-Кангаласского улуса.Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCw1XPOOGQU9v_7IuFiNHZVQ

Торжественные вечера, презентации, мероприятия, посвященные Национальному Дню Олонхо (по отдельной программе) Муниципальные образования улусов республики
15 октября – 27 ноябряI-й открытый  Республиканский дистанционный конкурс «Олонхо персонажтарын ырыалара-тойуктара»Инстаграм @archydiete20
19 октября – 23 ноябряРеспубликанская онлайн-викторина для начальных и средних классов “Олоҥхо – саха омук барҕа баайа”Инстаграм музея @museumtaatta_2001
20 октября – 30 ноябряРеспубликанский дистанционный конкурс по произведениям Платона Саввича Семенова – Ырыа Былатыан «Былатыан ырыата эйэни уһансар», посвященный к Году Патриотизма в РС(Я), 145 –летию народного певца П.С.Семенова – Ырыа Былатыан приуроченный ко Дню Олонхо РС(Я)Инстаграм @archydiete20
1 ноября — 25 ноября“Куйаар олоҥхото” открытый конкурс исполнителей олонхо для  детей дошкольного возрастаИнстаграм @olonkho_aartygar
20 ноября, пятница“Олоҥхо алгыстаах ырыалара” дистанционный фольклорный  конкурс в рамках Декады ОлонхоИнстаграм @mbu_dnt_tusku
20 ноября — 30 ноября13-й  фольклорный  дистанционный фестиваль “Кут-сүр” в рамках Декады Олонхо
Инстаграм @ctd_radost_churapcha @radost_churapcha @_appos_siettere
25 ноября – 21 декабряВиртуальная выставка книг и творческой деятельности, посвященная 75-летию отличника образования РФ, заслуженного учителя РС(Я), Почетного попечителя России, стипендиата фонда “Дети Саха Азия” Екатерины Петровны Чехордуной.Сайт taattalib.ru
25 ноября, средаПРЯМОЙ ЭФИР: “Олоҥхо киэҥ куйаарыгар…” с участием дочери Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Розалии ДокторовойИнстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020
26 ноября, четвергОнлайн-презентация книги “Аатырбыт сэһэнньит Миинэ уола Дьөгүөссэ  Дьөгүөрэп” с участием автора книги ветерана педагогического труда, обладателя знака “Учууталлар учууталлара”, родственника олонхосута Альбины Ивановны Софроновой.Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura
27 ноября, пятница “Ортоку олук”  на тему олонхо Принимают участие исполнители олонхо, запевалы осуохая Виталий Очиров и Иван Иванов 
Инстаграм улусного дома народного творчества @taatta_kultura
27 ноября, пятницаПрезентация книг, изданных к Республиканскому Ысыаху Олонхо в Олекминском районе, с участием руководства района, авторов, издателей, составителей, Министерства культуры РС (Я), АУ РС(Я) “Театр Олонхо”, Института Олонхо, Института Гуманитарных исследований.Инстаграм  @ukms2020
28 ноября, субботаII открытый улусный семейный онлайн-конкурс “ТӨРҮТ СИТИМ” на исполнения  олонхоИнстаграм @xarbalaxskayadshitaatta
1 — 2 декабряПедагогическое очно-дистанционное чтение “Олоҥхо – норуот педагогикатын төрдө”, посвященный 75-летию ведущего научного сотрудника НИИ национальных щкол, к.п.н. Чехордуной Екатерины ПетровныПлатформа ZOOM
5 декабря, суббота “Ийэ тыл сүмэтэ алгыска — алгыс дьайыыта ыччакка” по сюжетам олонхо  Ийэ олонхосута П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр Принимает участие научный сотрудник Черкехского музея, заслуженный работник культуры  Изабелла Яковлевна Жерготова Инстаграм Черкехского Дома народного творчества @cherkekh_kultura_2020 
5 декабря, суббота
Презентация книги «Собирательская деятельность корреспондента Егора Лукина в контексте становления якутской полевой фольклористики»Инстаграм @archydiete20 @culturahangalas

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Фото: Театр Олонхо
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
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