В Якутии с 2022 года увеличена величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам. В целом, для трудоспособного населения величина равна 20 828 руб., для пенсионеров – 16 433 руб., для детей – 19 854 руб.

Величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от зон республики. В первой зоне на душу населения она достигла 22 356 руб., для трудоспособного населения – 24 369 руб., для пенсионеров – 19 227 руб., для детей – 23 229 руб. Сюда входят Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы, поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района.

Во второй зоне прожиточный минимум на душу населения составил 18 726 руб., для трудоспособного населения – 20 411 руб., для пенсионеров – 16 104 руб., для детей – 19 457 руб. Здесь находятся Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы и городской округ.

Напомним, в 2021 году прожиточный минимум на душу населения был равен 18 368 руб., для трудоспособного населения – 19 476 руб., для пенсионеров – 15 438 руб., для детей – 19 201 руб.

Прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения Якутии при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой помощи малоимущим гражданам.