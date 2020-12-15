В Якутии с 2018 года построено 33 объекта здравоохранения

Еще 73 объекта планируется построить до 2025 года.

Якутия одной из первых среди регионов Дальнего Востока защитила проект региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая одобрена министерством здравоохранения Российской Федерации.

Так, в Якутии с 2018 по 2020 годы в рамках проекта построено 33 объекта здравоохранения на сумму 1 млрд рублей, поставлено 174 аппарата ИВЛ, 8 кислородных станций, более 100 кислородных концентраторов, 113 прикроватных мониторов, 6 компьютерных томографов и другое оборудование. Произведен капитальный ремонт 69 объектов здравоохранения. В медицинские организации передано 57 автомобилей скорой медицинской помощи.

В целом до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в республике будет направлено 12,9 млрд. рублей. Планируется закуп 385 медоборудований, 248 автомобилей, проведение капитального ремонта 78 зданий объектов здравоохранения. Планируется строительство 73 объектов здравоохранения.