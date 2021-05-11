В Якутии с 11 мая установлен пожароопасный сезон

С 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Якутского лесничеств. Также с 17 мая устанавливается пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Томпонского лесничеств. Соответствующий приказ подписан сегодня министром экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамином Афанасьевым.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии

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