11.05.2021
15:21
110
Экология
В Якутии с 11 мая установлен пожароопасный сезон
С 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Якутского лесничеств.
Также с 17 мая устанавливается пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Томпонского лесничеств.
Соответствующий приказ подписан сегодня министром экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамином Афанасьевым.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии
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