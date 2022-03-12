В Якутии с 1 апреля увеличат зарплату бюджетникам

Для поддержания уровня доходов населения в Якутии с 1 апреля увеличат заработную плату работникам бюджетной сферы прочей категории на 6,4%. Об этом сообщила министр экономики республики Майя Данилова.

— На заседании оперштаба рассмотрен проект антисанкционных мер, которые будет принимать правительство республики. Он направлен на снижение рисков, которые сейчас возникли в экономике. Это рост потребительских цен, вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, завозом грузов и сдерживанием роста цен на нефтепродукты.

Глава республики Айсен Николаев поддержал предложение об индексации и повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,4%. То есть, то что мы планировали сделать 1 октября будет действовать уже с 1 апреля.

Кроме того, большой спектр вопросов был связан с дальнейшим стратегическим развитием республики. Так, будут рассмотрены дополнительно те предложения, которые внесет Минэкономики в части активизации инвестиционной деятельности, поддержки строительной отрасли, импортозамещения и других, — сказала министр, сообщает УлусМедиа