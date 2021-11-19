19.11.2021
22:25
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Сельская жизнь

В Якутии рыбу гребут…лопатой!

Жителям Эмисского наслега Амгинского улуса сказочно повезло! Озеро дало большую добычу- зимнее меню сельчан пополнится хорошей ухой и жарехой карасиной.

Фото: из присланного
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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