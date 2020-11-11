11.11.2020
12:19
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Происшествия

В Якутии рыбаки попали в беду

9 ноября на пульт оперативного дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что в местности Кюндякян Верхневилюйского района у троих рыбаков вышел из строя автомобиль. Со слов мужчин, один из них получил травму ноги. 

К месту была направлена группа спасателей Вилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Спасатели Альберт АЛЕКСЕЕВ и Александр СЕМЕНОВ обнаружили людей, оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали в с. Верхневилюйск. Мужчина, предположительно, получивший растяжение ноги, от госпитализации отказался.

Служба спасения Якутии напоминает гражданам, планирующим дальнюю поездку, заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля, проверить наличие в багажнике домкрата, запасного колеса, баллонных ключей, масла, антифриза, буксировочного троса. Позаботьтесь о теплой одежде, продуктах питания и запасных аккумуляторах к мобильному телефону. Ознакомьтесь с маршрутом заранее, поставьте в известность родных и близких, в каком направлении и в какое время вы планируете прибыть.   

Уважаемые водители, помните, что до открытия официальных ледовых переправ, выезд на лед категорически запрещен! 

Если в пути вам понадобится помощь,  необходимо обратиться по единому телефону вызова экстренных служб «112» или «101».

Фото: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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