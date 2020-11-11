В Якутии рыбаки попали в беду

9 ноября на пульт оперативного дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что в местности Кюндякян Верхневилюйского района у троих рыбаков вышел из строя автомобиль. Со слов мужчин, один из них получил травму ноги.

К месту была направлена группа спасателей Вилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Спасатели Альберт АЛЕКСЕЕВ и Александр СЕМЕНОВ обнаружили людей, оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали в с. Верхневилюйск. Мужчина, предположительно, получивший растяжение ноги, от госпитализации отказался.

Служба спасения Якутии напоминает гражданам, планирующим дальнюю поездку, заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля, проверить наличие в багажнике домкрата, запасного колеса, баллонных ключей, масла, антифриза, буксировочного троса. Позаботьтесь о теплой одежде, продуктах питания и запасных аккумуляторах к мобильному телефону. Ознакомьтесь с маршрутом заранее, поставьте в известность родных и близких, в каком направлении и в какое время вы планируете прибыть.

Уважаемые водители, помните, что до открытия официальных ледовых переправ, выезд на лед категорически запрещен!

Если в пути вам понадобится помощь, необходимо обратиться по единому телефону вызова экстренных служб «112» или «101».