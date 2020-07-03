В Якутии руководитель учреждения культуры обвиняется в хищении

Следственным отделом ОМВД России по Олекминскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 «Мошенничество с использованием служебного положения» и ч.4 ст.327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправное деяние было выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

Полицейские установили, что руководитель учреждения культуры, используя свое служебное положение, в период с сентября 2019 по февраль 2020 года, ежемесячно изготавливала подложные документы, в том числе фиктивные приказы, табели учета рабочего времени, платежные ведомости и вносила заведомо ложные сведения о количестве проработанного времени художественным руководителем, который фактически в данном учреждении не работал.

На основании указанных фиктивных документов незаконно перечислялись заработная плата и премиальные выплаты.

Таким образом, муниципальному бюджету причинен ущерб на общую сумму около 448 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направленно в прокуратуру.