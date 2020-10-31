В Якутии рост случаев коронавируса

На 31.10.2020 г. выявлено 192 новых случаев COVID-19, в т.ч. 34 носителя новой коронавирусной инфекции:

Якутск – 108 случаев;

Намский район 13 случаев;

Вилюйский район 11 случаев;

Нюрбинский район 9 случаев;

Амгинский район 7 случаев;

Усть-Алданский район 6 случаев;

Алданский и Нерюнгринский районы по 5 случаев;

Аллаиховский, Мирнинский, Оймяконский районы — по 4 случая;

Жиганский, Мегино-Кангаласский, Момский и Хангаласский районы — по 3 случая;

Чурапчинский район 2 случая;

Верхоянский и Ленский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 6 098 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 629 568 тестов.