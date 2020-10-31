31.10.2020
10:15
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Коронавирус
В Якутии рост случаев коронавируса
На 31.10.2020 г. выявлено 192 новых случаев COVID-19, в т.ч. 34 носителя новой коронавирусной инфекции:
Якутск – 108 случаев;
Намский район 13 случаев;
Вилюйский район 11 случаев;
Нюрбинский район 9 случаев;
Амгинский район 7 случаев;
Усть-Алданский район 6 случаев;
Алданский и Нерюнгринский районы по 5 случаев;
Аллаиховский, Мирнинский, Оймяконский районы — по 4 случая;
Жиганский, Мегино-Кангаласский, Момский и Хангаласский районы — по 3 случая;
Чурапчинский район 2 случая;
Верхоянский и Ленский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 6 098 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 629 568 тестов.
Источник: Оперштаб
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