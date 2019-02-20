В Якутии Роспотребнадзор снял с продажи меха на два миллиона рублей

В 2018 году в Якутии сняли с продажи более тридцати шуб общей стоимостью свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Ведомство указывает, что провело 38 внеплановых проверок торговых точек.

«Проинспектировано 3081 меховое изделие, из них 1260 импортного производства (Китай, Турция, Греция). В ходе проверок установлены нарушения в части отсутствия необходимой информации о продавце, нарушения правил продажи отдельных видов товаров, требований технических регламентов, а также за оборот товаров без маркировки», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что меховые изделия, вывешенные в торговом зале для продажи, обязательно должны иметь маркировку (КИЗ), которая подтверждает подлинность и легальность происхождения изделия. По индивидуальному коду любой потребитель может проверить шубу из магазина на сайте Федеральной налоговой службы. Также можно скачать бесплатные мобильные приложения на смартфон, с помощью которых прямо в магазине можно считать QR-код с мехового изделия.