В Якутии росгвардейцы приняли участие в благотворительных новогодних акциях

В новогодние дни на территории Якутии проводятся акции, цель которых не оставить без внимания ни одного ребенка, поздравить каждого, подарить порцию добра и внимания. Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по Верхнеколымскому району приняли участие в акции, организованной Министерством внутренних дел республики «Полицейский Дед Мороз», в ходе которой поздравили детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Начальник отделения вневедомственной охраны по Чурапчинскому району старший лейтенант полиции Дмитрий Варламов от имени личного состава принял участие в благотворительной акции «Елка добра», организованной администрацией МО «Чурапчинский наслег». Каждый желающий исполнил роль доброго волшебника, положив под елку подарок для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Силами организаций и ведомств оказана помощь 48 семьям Чурапчинского района и 165 детей получили подарки благодаря этой акции.

«Мы не должны оставаться в стороне, когда все коллективы нашего района объединяются, чтобы создать атмосферу праздника в каждой семье, независимо от ее достатка и положения. Мы живем и работаем в суровых условиях, где поддержка односельчан дорогого стоит и сообща всегда легче преодолевать невзгоды. Участие в таких акциях делает отзывчивыми наши сердца, воспитывает молодое поколение сотрудников и позволяет быть на передовой как в службе, так и в общественной жизни района, — отметил старший лейтенант полиции Дмитрий Варламов.