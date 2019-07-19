АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.83
 70.61
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.07.2019, 13:00
Политика
В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
Якутия
Фотофакт
Эксклюзив
Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
19.07.2019, 12:44
Политика
О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам
19.07.2019, 12:31
Финансы
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
Анонс
В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
Некролог
«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
Якутск
Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
19.07.2019, 10:36
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
Видео
Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
Экономика
За шесть месяцев Якутскэнерго нанесен ущерб на 67 млн рублей
19.07.2019, 9:35
Происшествия
Пожар на ул. Кальвица
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 9:24
Общество
Из Якутии депортированы 184 мигранта
19.07.2019, 9:12
Культура & Образование
В Якутии ищут останки динозавров
19.07.2019, 9:00
Экономика
Теплоэнергосервис проводит масштабную ремонтную кампанию
19.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019
18.07.2019, 21:38
Общество
За полгода из Якутии депортированы 184 мигранта
18.07.2019, 21:06
Якутск
Избран председатель Общественной палаты Якутска
18.07.2019, 20:43
Общество
Эксклюзив
Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
18.07.2019, 19:10
Экономика
Магазин «Камелек»: скидки 19 июля!
18.07.2019, 19:04
Якутск
В Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
18.07.2019, 18:12
Политика
Партийный билет вручен новому члену «Единой России» Ивану Турантаеву
18.07.2019, 17:48
Происшествия
Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости
18.07.2019, 17:42
Якутия
В Нюрбе прошло большое совещание о ходе кормозаготовительной компании в республике
18.07.2019, 17:39
Экология
В Верхоянском районе продолжается тушение природных пожаров
18.07.2019, 17:25
Погода
Прогноз на завтра: В Якутске будет пасмурно и дождливо
18.07.2019, 17:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 19 июля
18.07.2019, 16:52
Якутия
Построены все опоры моста через реку Марха
18.07.2019, 16:48
Культура & Образование
Театр из Якутии украсит культурную программу Чемпионата мира по водным видам спорта в Корее
18.07.2019, 16:40
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка уникальных артефактов, найденных в центре Якутска
18.07.2019, 16:12
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: 20 июля открывается Арктика
18.07.2019, 16:10
Красота & Здоровье
PRO оздоровление в Кампусе молодежных инноваций
18.07.2019, 15:44
Политика
Альберт Семенов: Работу по нацпроектам следует усилить
18.07.2019, 15:39
Политика
Феодосия Габышева: Создание открытых курсов актуально для родителей, воспитывающих детей в кочевых условиях
18.07.2019, 15:07
Якутия
Айсен Николаев проверил ход исполнения членами правительства персональных поручений
18.07.2019, 15:00
Происшествия
Резонанс
В Якутии школьница написала ложный донос. Заведено уголовное дело
18.07.2019, 14:48
Финансы
Квартира или дом вашей мечты находятся в залоге у банка? Решение есть!
18.07.2019, 14:39
Красота & Здоровье
Интервью
Не сидите, закинув ногу на ногу
18.07.2019, 14:23
Экономика
В ГУП «ЖКХ РС (Я)» особое внимание – подготовке к отопительному сезону
18.07.2019, 14:12
Экология
Минэкологии Якутии подписало соглашение с общественной организацией
18.07.2019, 14:00
Якутия
Ил Дархан проверил строительство социальных объектов в Верхневилюйском районе
18.07.2019, 13:00
Происшествия
Консьержки «одолжили» у жильцов дома золото и технику
18.07.2019, 12:48
Экономика
Объявление
Вниманию водителей Якутска!
18.07.2019, 12:36
Спорт
Нонна Миронова: Спортинг делает меня счастливее
18.07.2019, 12:24
Происшествия
В Якутии невестка похитила все накопления пенсионера
18.07.2019, 12:11
Экология
Якутская природоохранная прокуратура разъясняет
18.07.2019, 11:58
Происшествия
В Якутии задержаны дачные воры
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
18.07.2019, 11:22
Якутия
Берегоукрепление в Верхневилюйске начнется в 2021 году
18.07.2019, 11:10
Происшествия
Пожары в Якутии
18.07.2019, 10:59
Экономика
Объявление
19 июля в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
18.07.2019, 10:48
Происшествия
Незнакомка проникла в автомобиль жителя Якутска
18.07.2019, 10:37
Экономика
Восстановлено энергоснабжение в Западной Якутии
18.07.2019, 10:25
Общество
Видео
Резонанс
Мэр Вилюйска извинился
18.07.2019, 10:13
Культура & Образование
Библиотечный волонтер
18.07.2019, 10:12
Общество
Магазин «SELA» приглашает 20 июля в парк на праздник
18.07.2019, 10:01
Происшествия
Площадь лесных пожаров растет в Якутии
18.07.2019, 9:49
Экономика
Булунские энергетики готовятся к зиме
18.07.2019, 9:36
Финансы
Анонс
20 июля Россельхозбанк приглашает жителей Якутии на «Ипотечную ярмарку»
18.07.2019, 9:27
Культура & Образование
Интервью
Ректор ЯГСХА об успехах Академии
18.07.2019, 9:11
Происшествия
Несчастный случай произошел на железнодорожной станции в Якутии
18.07.2019, 9:00
Экономика
Подключиться к сетям холодного водоснабжения можно в офисах центра «Мои документы»
Политика
19 июля 2019, 13:00
134

В Якутии родители требуют полное секвенирование генома

         Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА провела День открытых дверей с участием специалистов Министерства образования РС(Я) и Управления образования ОА ГО «Город Якутск».

День открытых дверей прошел в два этапа. Первый этап это прием граждан. К специалистам подошли 42 человека, из них 17 было подано письменных обращений.

Второй этап прошел в виде круглого стола по теме: Коррекционно-развивающее занятия (кружки, секция, продленная группа)  для детей с ОВЗ. Адаптация и социализация в образовательной среде для молодых инвалидов.

Участие приняли родители или лица, их заменяющие  имеющие детей инвалидов, общественные организации Импульс Мария ГОРОХОВА, заместитель руководителя РЦППИ Наталья СИВЦЕВА, активисты общественники, представители инвалидов.

Представитель благотворительного фонда «Харысхал» Туйара ПРОКОПЬЕВА подняла вопрос: Мы требуем, чтобы нам провели полное секвенирование генома, для того чтобы исключить или уточнить заболевание по генетике и получения своевременного лечения. Это лабораторное исследование можно сделать только за пределы Республики Саха(Якутия). Приглашение с клиники могут отправить, но возмещение расходов на проживание, сдачу анализов не можем оплатить, так как сумма для нас не подъемная. В Москве этими анализами занимается ООО Геномед. В 2016 году по квоте мы выезжали в Научный центр здоровья детей в г.Москве психоневрологическое отделение и там сдали в научных целях анализ «первая неврологическая панель», но результатов до сих пор не получили. Это примерно  ¼ часть этого лабораторного исследования. Мы хотим выявить болезнь на ранней стадии, и так потеряли три года. Минздрав республики предлагает сперва на свои деньги пройти этот анализ, а возмещение расходов рассмотрят на врачебной комиссией по предоставленным документам, которые могут не пройти по тем или иным причинам. Еще одно но, в том, что питание не рассчитана на детей с аллергией на продукты питания. В этом случае расходы на питание удваиваются. На данный момент нас трое, которые обращались по этому вопросу в минздрав и получили отказ.

Поступило очень много наболевших вопросов, которые будут направлены в профильные инстанции.

    «Проблемы профессионального становления и трудоустройства инвалидов в условиях современной России очень актуальны. Это объясняется в первую очередь тем, что численность людей с различными отклонениями и ограничениями жизнедеятельности возрастает. Ежегодно признаются инвалидами около 3,5 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. впервые. В настоящее время решается чрезвычайно важная задача создания современной системы социальной защиты инвалидов, при этом большое внимание уделяется проблеме обеспечения доступа инвалидов к профессиональному образованию. Обучение инвалидов является важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая обеспечивает полную самостоятельность и экономическую независимость граждан с ограниченными возможностями. Обеспечение равных возможностей в получении образования для инвалидов является важной составляющей реализации принципов независимой жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос по высокотехнологичной медицинской помощи будет передан в Министерство здравоохранения РС(Я) для получения квалифицированной помощи. День открытых дверей был тематическим для дольщиков по адресу: г.Якутск, ул.Короленко, д.25. Дольщики не могут оформить документы на недвижимость из за проблемного объекта, не имеют регистрации по месту жительства из за этого не могут встать на очередь на детский сад и в школы, не могут получить детские пособия, субсидии и т.д. Вот таким гражданам и проводятся День открытых дверей, чтобы они получили юридическую профессиональную помощь», — прокомментировала руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева Елена ГОЛОМАРЕВА.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
16.07.2019, 8:37
Происшествия
В Якутии погибло трое детей и четверо взрослых
16.07.2019, 8:45
Происшествия
В Якутской колонии без вести пропал человек
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
15.07.2019, 19:18
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
16.07.2019, 10:29
Происшествия
Экстра
В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
15.07.2019, 22:36
Происшествия
Страшная трагедия на Лене: утонули дети, пропали взрослые
14.07.2019, 19:45
Общество
Гости из Франции рассказали о своих впечатлениях о Якутии
14.07.2019, 9:44
Происшествия
В Якутии загорелась сцена
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
16.07.2019, 10:21
Якутск
Кто получил «нагоняй» от мэра Якутска?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Эксклюзив
Якутия
19.07.2019

Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы

Анонс
Культура & Образование
19.07.2019

В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России

Якутия
19.07.2019

Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске

Происшествия
19.07.2019

Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки

Эксклюзив
Общество
18.07.2019

Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»

Фотофакт
Экология
18.07.2019

Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу

Экономика
18.07.2019

Магазин «Камелек»: скидки 19 июля!

Происшествия
18.07.2019

Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости