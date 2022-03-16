16.03.2022
10:12
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Сельская жизнь

В Якутии родился теленок со знаком «лайк» — видео

Теленок родился в СХПК «Сылгысыт».

Источник: t.me/balabkinaov
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