15.12.2021
10:57
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Якутия

В Якутии родился 11 000-й ребенок

В Сунтарском районе прошло торжественное чествование 11 000-го ребёнка, зарегистрированного в 2021 году. Ею стала маленькая Нарыйаана, родившаяся пятым ребёнком в семье Ноевых-Евсеевых в с. Бордон Сунтарского улуса.

Молодую семью торжественно поздравили в родном селе в рамках мероприятия ко Дню семьи, организованного культурным центром наслега, на котором также прошло чествование матерей-героинь.

Родителям маленькой Нарыйааны – Елизавете Осиповне и Вячеславу Александровичу руководитель Управления социальной защиты населения Сунтарского улуса Михаил Тимофеев вручил подтверждающее Свидетельство Министерства труда и социального развития.

Маленькую жительницу республики также поздравили сотрудники отдела ЗАГС по Сунтарскому улусу, представители местной администрации, родственники и коллеги родителей.

Фото: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
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