В Якутии родился 10 000-й ребенок! 👶

В Мирнинском районе Якутии прошло чествование юного жителя республики, зарегистрированного 10 000 ребенком в этом году. Малыш родился в г. Удачный в семье Прасковьи и Альберта Даниловых четвертым ребенком.

Торжественное чествование прошло в администрации города в преддверии праздника – Дня матери. Счастливых родителей поздравили и. о. главы города Удачного Ольга Балкарова, председатель Горсовета Вячеслав Файзулин. Семья получила свидетельство Министерства труда и социального развития Якутии вместе с памятным серебряным оберегом Харысхал.

Прасковья и Альберт родом из Жилинды Оленекского района. Став семьей, переехали в Удачный, где родились старшие дети. Младший осчастливил родителей 1-го октября, ему дали имя Айтал. Как и остальные Даниловы, малыш родился с богатырским весом – более 4 кг.

«Когда сообщили, что мой четвертый ребенок стал 10-тысячным в Якутии, была «в легком шоке», даже переспросила несколько раз, не сразу поверив», – делится впечатлениями Прасковья Борисовна.

В скором времени для многодетной семьи Даниловых будет оформлена Карта жителя Якутии, все положенные меры социальной поддержки для семей с детьми уже оформлены.