В Якутии резко подскочило число зараженных коронавирусом
За последние сутки в республике зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19 (вчера их было 30), сообщает Оперштаб Якутии.
- Из них 26 в Якутске.
- В Алданском районе — 3,
- в Нерюнгринском, Усть-Алданском районах — по 2,
- в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Таттинский, Томпонский районах — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1664 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 029 412 теста.
По состоянию на 15 апреля в республику поступило 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили – 87 539 человек, в том числе за сутки — 3 529.
Вторую вакцинацию получили – 53 826 человек, в том числе за сутки – 198. Из числа вакцинированных 20 299 человек старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую вакцинацию – 12 177.
Использовано 79,5 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх