В Якутии резко подскочило число зараженных коронавирусом

За последние сутки в республике зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19 (вчера их было 30), сообщает Оперштаб Якутии.

Из них 26 в Якутске.

В Алданском районе — 3,

в Нерюнгринском, Усть-Алданском районах — по 2,

в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Таттинский, Томпонский районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1664 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 029 412 теста.

По состоянию на 15 апреля в республику поступило 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили – 87 539 человек, в том числе за сутки — 3 529.

Вторую вакцинацию получили – 53 826 человек, в том числе за сутки – 198. Из числа вакцинированных 20 299 человек старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую вакцинацию – 12 177.

Использовано 79,5 % от поступившей в республику вакцины.