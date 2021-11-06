В Якутии резко активизировались темпы вакцинации

В Якутии за последние две недели темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции выросли в три раза. 57% взрослого населения Якутии уже привились от COVID-19, сообщает оперштаб Якутии.

«За последние две недели темпы вакцинации населения выросли в три раза. Сегодня 57% взрослого населения Якутии уже привились от COVID-19. Первую дозу вакцины получили порядка 408 тысяч человек, а второй компонент — порядка 380 тысяч человек, что составляет 52% от взрослого населения республики», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы 80% взрослого населения республики получили вакцину против коронавируса.

Айсен Николаев еще раз призвал якутян пройти вакцинацию для защиты своего здоровья и здоровья своих близких.