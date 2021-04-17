В Якутии резкий рост случаев коронавирусной инфекции

На 17.04.2021 г. выявлено 62 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе:

в г. Якутске — 36 случаев,

Алданском районе — 7 случаев,

Мегино-Кангаласском районе — 6 случаев,

Нерюнгринском районе — 3 случая,

Мирнинском, Таттинском, Чурапчинском районах – по 2 случая,

Амгинском, Ленском, Оймяконском, Усть-Алданском районах — по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1628 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 032 722 теста.

По состоянию на 17.04.2021 в республику поступило в общем 113 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 82,6 % от поступившей в республику вакцины.



Первую вакцинацию получили – 92 951 человек, в том числе за сутки — 3016. Вторую вакцинацию получили – 54 449 человек, в том числе за сутки – 289.



Из числа вакцинированных 21 989 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую вакцинацию – 12 357.