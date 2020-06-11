В Якутии ревнивица выложила в сеть интимные фото соперницы

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По версии следствия, обвиняемая, подозревая своего гражданского супруга в измене, установила на его сотовый телефон приложение по мгновенному обмену текстовых сообщений и подключив указанное приложение к своему телефону получила доступ ко всем поступающим на телефон мужчины сообщениям, в том числе к направленным его знакомой фотографиям интимного характера.

В дальнейшем, обвиняемая, распространила собранную информацию о частной жизни женщины и ее личные фотографии в социальной сети Интернет для свободного доступа широкого круга лиц.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.