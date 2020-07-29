В Якутии ревнивец камнем избил соперника

Прокуратура Момского района Якутии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя с. Хонуу Момского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе предварительного расследования установлено, что подсудимый, в июне 2020 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из чувства ревности к своей гражданской супруге, нанес своему знакомому несколько ударов камнем в область лица. В результате потерпевший получил тупую травму глазного яблока, которая по результатам проведенной экспертизы квалифицировано как легкий вред здоровью.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.