В Якутии ревнивая женщина забила соперницу до смерти

Жительница Мегино-Кангаласского района признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Следствием и судом установлено, что 17 февраля 2019 года компания из двух женщин и двух мужчин распивала спиртные напитки в комнате для приема пищи автосервиса, расположенного в селе Майя.

В ходе застолья одна из женщин заметила, что вторая оказывает ее сожителю знаки внимания, что не понравилось ревнивице. На этой почве у женщины появилась неприязнь к вероятной сопернице.

По мере усиления опьянения у женщины окрепло чувство ревности, в связи с чем она взяла со стола металлическую сковороду и, используя ее в качестве оружия, нанесла один удар по голове потерпевшей. Продолжая свои преступные действия, обвиняемая применила в качестве оружия металлический половник, лежащий на столе. Им она нанесла удар по голове потерпевшей.

Потерпевшая получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась спустя три недели после произошедшего в районной больнице.

Следствием тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего и собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемой, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда женщина признана виновной и приговорена к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.