В Якутии ревакцинацию прошли свыше 90 тысяч человек

Ревакцинацию против коронавируса прошли свыше 90 тысяч человек в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

На 7 января использовано 75,72 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

«Получил первую вакцину 527 731 человек, в том числе 106 238 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию прошли 495 602 человека, в том числе 99 498 лиц старше 60 лет. Ревакцинировано 91 524 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период в Якутию поступило 698 050 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.