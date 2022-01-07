07.01.2022
11:16
166

Коронавирус

В Якутии ревакцинацию прошли свыше 90 тысяч человек

Ревакцинацию против коронавируса прошли свыше 90 тысяч человек в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

На 7 января использовано 75,72 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

«Получил первую вакцину 527 731 человек, в том числе 106 238 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию прошли 495 602 человека, в том числе 99 498 лиц старше 60 лет. Ревакцинировано 91 524 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период в Якутию поступило 698 050 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Фото: Sakhalife
Источник: Якутия 24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх