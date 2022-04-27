В Якутии республиканский осуохай объединил более 100 тысяч человек

Сегодня, 27 апреля, участие в праздничном осуохае в г. Якутске принял глава республики Айсен Николаев, члены правительства, горожане и гости столицы. Всего по Якутии осуохай состоялся в 34 муниципальных образованиях и двух городских округах, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития.

По словам министра Юрия Куприянова, сегодня всеобщий осуохай – символ единения народов, населяющих нашу республику, общего светлого будущего. «Участие в осуохай в День республики приняли более 100 тысяч человек, из которых порядка 10 тысяч – жители Якутска. Сегодняшний день – это история отсчета нового 100-летия Якутии», – сказал министр.

Отметим, что в числе олонхосутов, исполнявших композиции в Якутске были:

1. Иванов Дмитрий Семенович, артист Театра Олонхо, запевала осуохай «Дархан этээччи» (Сунтарский улус);

2. Григорьев Петр Семенович, запевала осуохай «Үтүөлээх этээччи» (г. Якутск);

3. Черноградский Семен Ильич, член республиканского творческого общества «Осуохай», запевала осуохай «Дархан этээччи» (Усть-Алданский улус);

4. Хорунов Валентин Васильевич, запевала осуохай «Дархан этээччи» (Сунтарский улус);

5. Михайлова Арыйаана Романовна, запевала осуохай (Верхневилюйский улус);

6. Алексеева Анастасия Васильевна, артистка Театра Олонхо, запевала осуохай (Чурапчинский улус);

7. Попова Карина Алексеевна, студентка Якутского музыкального колледжа (училища) им. Марка Жиркова, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов, запевала осуохай (г. Якутск);

8. Степанова Анисия Николаевна, специалист Дома Олонхо им. Г. Колесова, обладатель гран-при республиканского конкурса исполнителей осуохай среди молодежи в 2022 году (Мегино-Кангаласский улус);

9. Колесов Павел Афанасьевич, артист Театра Олонхо, запевала осуохай (Верхоянский улус).