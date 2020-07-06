В Якутии решилась судьба мужчины, нарушившего режим самоизоляции

На основании собранных Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) материалов судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела жителя п. Депутатский Оймяконского района, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В ходе следствия установлено, что 27 апреля из г. Хабаровска в г. Якутск прибыл мужчина, 1999 г.р., которому по прибытию в аэропорт вручено постановление об изоляции по месту жительства до 11 мая 2020 года, с предупреждением об ответственности за действие (бездействие), влекущие распространение коронавирусной инфекции (COVID-19), внесенной в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также взят анализ.

В нарушение режима самоизоляции, 2 мая мужчина пригласил в гости своего знакомого, а 4 мая вылетел п. Депутатский Усть-Янского района, где свободно передвигался по поселку.

5 мая у мужчины диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19), а впоследствии и у его знакомого, которого он пригласил в гости.

Таким образом, своими действиями молодой человек заразил коронавирусной инфекцией своего знакомого, а также создал угрозу массового заболевания граждан коронавирусной инфекцией в Усть-Янском районе республики.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме.

На основании представленных следствием материалов 6 июля 2020 года судьей уголовное дело в отношении мужчины прекращено, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.