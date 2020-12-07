В Якутии решена судьба 182 обманутых дольщиков

3 декабря Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (г. Москва) принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска. 16 этажный жилой дом (2 очередь)».

Свои квартиры в этом доме ждут 182 дольщика по 123 договорам долевого строительства. Ранее правительством Республики Саха (Якутия) подписано с ППК Фонд Соглашение о предоставлении субсидии на достройку многоквартирного дома ООО «Монолит Строй» (2 очередь). Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В республиканском бюджете на эти цели уже предусмотрены денежные средства.

Напомним, что согласно постановлению правительства Российской Федерации от 12.09.2019 №1192 принятие решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта либо решения о выплате возмещений гражданам, находится в исключительной компетенции Наблюдательного совета. На основании результатов независимых экспертиз ППК Фонд принял решение о достройке объекта, в связи с тем, что размер финансирования на завершение строительства объекта меньше предельной суммы выплат гражданам.

Права застройщика по завершению строительства дома будут переданы региональному фонду защиты прав дольщиков. Министр строительства Павел Кылатчанов поручил республиканскому фонду в ближайшее время подготовить «дорожную карту» со сроками по завершению строительства. Согласно действующему законодательству срок реализации мероприятий по достройке многоквартирного дома и передачи квартир дольщикам, не должен превышать 3 года со дня вынесения определения арбитражного суда.

Всего от действий недобросовестного застройщика ООО «Монолит Строй» пострадало 312 граждан, заключивших 207 договоров участия в долевом строительстве. На сегодняшний день полностью восстановлены права 130 дольщиков 1 очереди (дом достроен). Права дольщиков 2-й очереди будут восстановлены при помощи механизмов ППК Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Кроме того, правительством Республики Саха (Якутия) направлено ходатайство о достройке еще 2 объектов (РОФ ПИП «ИИТИИ» и ООО «Строймонтаж-2002»).