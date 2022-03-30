Особое внимание шести проблемным объектам строительства Якутии

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков рассмотрел вопросы завершения строительства шести проблемных объектов в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства проблемных объектов на территории. Также даны поручения по принятию превентивных мер в отношении объектов, по которым есть риски включения в реестр проблемных.

«В 2021 году благодаря межведомственному взаимодействую членов рабочей группы из Единого реестра проблемных объектов исключено 8 объектов и 480 граждан восстановлены в правах. По итогам 2021 года количество обманутых дольщиков в республике снизилось с 1019 до 539 человек, количество проблемных объектов с 14 до 6», — сказал Кирилл Бычков.

Первый вице-премьер отметил, что по объекту ООО «Строймонтаж-2002» — 157-квартирный жилой дом по ул. Кальвица в Якутске — права граждан будут восстановлены путем выплаты компенсаций. На сегодня выплаты получили 150 дольщиков из 180 человек. Федеральным фондом выплата компенсации будет осуществляться до завершения конкурсного производства.

Административное здание в квартале 51 г. Якутска застройщика ООО СК «Чороон» планируется завершить силами застройщика без привлечения бюджетных средств в 3 квартале 2022 года.

По четырем объектам ООО «Монолит Строй» 2-я очередь, ООО СПФ «Черов и К» (блоки Г-1, Г-2), РОФ ПИП «ИИТИИ» федеральным Фондом принято решение о завершении строительства. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022-2023 годы.



В 2021 году введены в эксплуатацию 2 объекта, находящихся в «зоне риска»: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Кальвица, 30 в Якутске 2 очередь, застройщика ООО «Стрела», подземно-надземная автостоянка (Г-1) в квартале 203 Якутска», застройщика ООО «Саха Паркинг».

«Особое внимание должно быть уделено объектам, по которым есть риски включения в реестр проблемных. На сегодня в зоне риска находятся три объекта. Здесь необходимо скоординировать работу и четко управлять процессами», — подчеркнул первый вице-премьер.

Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями по проспекту Ленина в 55 квартале г. Якутска. Блок 4, 5, застройщик ПЖСК «Прогресс». Для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию Министерством строительства, республиканским фондом защиты прав дольщиков при содействии органов прокуратуры приняты исчерпывающие меры.

Многоквартирный жилой дом с магазинами, теплой автостоянкой и учебно-воспитательным комплексом по Вилюйскому тракту, 3 км в г. Якутске ООО «Строй — Академия». Застройщиком продлено действие разрешения на строительство до 31.03.2023, внесены изменения в проектную декларацию о сроке действия разрешения, о сроке реализации проекта на 1 квартал 2023.

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лермонтова в квартале 93 г. Якутска ООО «СпецСнаб»

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию установлен во 2 квартале 2022, по сведениям органа строительного надзора строительная готовность составляет 70%. Согласно сведениям застройщика, строительство осуществляется за счет собственных средств, укомплектованность строительными материалами составляет 90%.



