В Якутии ремонтируют мост через реку Михайловка

Мост через реку Михайловка расположенный на федеральной трассе «Лена» в Алданском районе Республики Саха (Якутия) приведут в нормативное состояние в ходе ремонтных работ.

Мост протяжённостью 43 метра последний раз ремонтировался 20 лет назад. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» к 20 сентября текущего года планирует обновить проезжую часть искусственного сооружения, усилить опоры и укрепить откосы конусов с помощью устройства габионо – сетчатых изделий (матрацы «Рено» и габионы). Ремонтные работы предусматривают так же установку нового металлического барьерного ограждения общей протяженностью 120 пог. м.

На объекте организовано реверсивное движение. ФКУ Упрдор «Лена» напоминает водителям о необходимости быть внимательными на участках производства дорожных работ, настоятельно просит соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Всего в текущем дорожно-строительном сезоне текущего года федеральные дорожники отремонтируют 8 мостов в Алданском и Нерюнгринском районах Республики Саха (Якутия) и 1 путепровод в Амурской области.

Справка:

Автомобильная дорога А-360 «Лена» (Невер-Якутск), общая протяженность которой — 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена», в задачи которого входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.