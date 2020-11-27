27.11.2020
20:53
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Происшествия

В Якутии ректор университета заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении ректора Арктического государственного агротехнологического университета. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, в период с 2016 года по настоящее время обвиняемый, будучи осведомленным о том, что 136 студентов никогда не обучались в учебном заведении, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам  о подготовке документов об их зачислении в ВУЗ, переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью.

После этого в целях достижения максимального предоставления из федерального бюджета  субсидий на финансовое  обеспечение  выполнения государственного задания он подписывал  предоставленные документы. Как полагают следователи, действия ректора повлекли необоснованное  расходование бюджетных средств в сумме свыше 250 миллионов рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Данные денежные средства были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов.

27 ноября 2020 года по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Надежда Дворецкая, следком.
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