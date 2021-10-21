В Якутии реконструируют три крупных моста

Строительные работы развернуты на реках Аллах-Юнь автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе, Менкюле автодороги «Яна» в Томпонском улусе и Нюя автодороги «Мухтуя» в Ленском районе.

По информации отдела капитального строительства ГКУ «Управтодор РС(Я), реконструкция мостов ведется при поддержке из федерального бюджета.

В настоящее время готовность мостового перехода на реке Аллах-Юнь составляет 70%. Подрядчик ООО «СтройМост» завершил работы по устройству промежуточных и береговых опор, монтаж всех пролетных строений, устройство покрытия проезжей части моста из сталефибробетона. По плану срок сдачи объекта, длиной 326 метров, намечен на IV квартал следующего года, однако работы идут с опережением графика производства.

С сентября этого года начаты работы на реке Менкюле, где предстоит ввести в строй после реконструкции 326-метровый мост в IV квартале 2023 года. Как пояснил главный инженер ООО «Строймост» Иван Титов, сегодня подрядная организация ведет монтаж временного мостового перехода, который будет завершен до конца этого года. В последующем, чтобы начать основные работы, мостовики приступят к разборке старого моста.

«У существующего моста ослабились характеристики по грузоподъемности в виду долгой эксплуатации, фермы пришли в негодность. Сейчас ведутся работы по сооружению временного объездного моста с последующим демонтажем старого мостового перехода и строительством по его оси нового», — сказал он.

Также в сентябре начались работы по реконструкции моста через Нюю, где подрядчиком выступило ОАО «Хотьковский Автомост». Производятся подготовительные работы для начала строительства моста, длина которого составит 183 метра. Срок сдачи объекта определен в IV квартале 2023 года.