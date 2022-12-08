До конца 2022 года в Якутии реконструируют 3 аэропорта.

В Якутии в декабре 2022 года введут в эксплуатацию служебно-пассажирские здания в аэропортах Сангар и Хандыга и здание аэровокзала аэропорта Нерюнгри. Работы проводятся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что реконструкция аэропортов – жизненно важный вопрос, который позволит обеспечить транспортную доступность на огромной территории.

«Всего в нашей республике действует 31 аэропорт, большинство из которых построено в 40-50-е годы прошлого века. Есть аэродромы с грунтовыми взлётно-посадочными полосами, которые затапливаются паводками. В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 15 аэропортов находятся на реконструкции, в некоторых она уже завершена. Не менее важным является вопрос эксплуатации аэропортов, обеспечение их новой современной техникой», — говорил Николаев.

По этой же программе продолжается реконструкция 12 аэропортов республики. Так, в мае 2022 года начаты работы по реконструкции аэропортов Полярный и Усть-Нера, завершается реконструкция 3 аэропортов: Белая Гора, Вилюйск, Депутатский.

Таким образом, до 2024 года в Якутии реконструируют 15 аэропортов. Помимо этого, руководство республики ставит перед федеральным правительством вопросы о реконструкции ещё 11 аэропортов: Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Майя, Батагай, Оленёк, Зырянка, Маган.