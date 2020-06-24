В Якутии реконструировали события 41-го года

С 12 наслегов Верхневилюйского улуса в районный центр стянулись 75 всадников, чтобы пройтись по двум главным улицам Верхневилюйска в честь 75-летия Великой Победы и первого Парада Победы, сообщает ЯСИА.

Лето 1941 года. Жители Верхневилюйского улуса вышли на сенокосные угодья, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Но планы поменялись с началом Великой Отечественной войны. Бравые защитники Родины стянулись со всех наслегов улуса и верхом на лошадях отправились в призывной пункт. В память о тех воинах-победителях руководством района было принято решение реконструировать те события, а также организовать сегодня конный Парад Победы.

«Идея возникла в рамках подготовки к празднованию Ысыаха Олонхо, который пройдёт в 2022 году, в столетие нашей республики. Вся работа была организована районным управлением сельского хозяйства. Всего привлекли 75 всадников и коневодов в честь 75-летия Победы из 12 наслегов. В 14:30 они выезжают с ипподрома и проедутся по двум центральным улицам Верхневилюйска и вечером некоторые из них примут участие в скачках», — сообщила заместитель главы улуса Люция Тойтонова.

Руководство района основательно подошло к подготовке этого мероприятия. Всадники одеты в костюмы, соответствующие началу 40-х. Также снят документальный фильм, который покажет людям всех поколений тот печальный момент в истории, когда женщины и дети провожали своих отцов, дедушек и братьев на фронт.