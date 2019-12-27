В Якутии рецидивист украл швейную машинку и починил ее

В полицию ОМВД России по Момскому району Якутии обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, в отсутствие хозяев неизвестный проник в её частный дом, разбив окно, и похитил нерабочую швейную машинку, мужской пуховик, рулон линолеума, а также металлический ящик.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный 44-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

Установлено, что подозреваемый, зная, что хозяева отсутствуют, ночью, разбив окно, пробрался в чужой дом. Злоумышленник сложил всё похищенное в металлический ящик и покинул место происшествия.

По словам подозреваемого, он планировал оставить всё похищенное имущество у себя и даже починил швейную машинку, чтобы пользоваться ей. Как оказалось, подозреваемый умеет шить.

Похищенное изъято и будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.