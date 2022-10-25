25.10.2022
22:59
504

Происшествия

В Якутии рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия).

Следствием установлено, что 1 июля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что 16-летняя несовершеннолетняя осталась наедине с ним в помещении торгового объекта, совершил изнасилование.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Он признал вину в совершенном преступном деянии.

Следствием проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх