В Якутии ребенок забыл запереть дверь: совершено преступление

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила полицейским, что в её квартиру незаконно проник неизвестный и похитил шкатулку с золотыми изделиями. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 69 400 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35 – летний уроженец Амурской области.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что в день происшествия несовершеннолетний ребенок потерпевшей, выходя из дома, забыл запереть дверь. Этим и воспользовался подозреваемый. Он проник в квартиру и похитил оттуда шкатулку с золотыми изделиями. Похищенное имущество сдал в ломбард, выручив около 15 000 рублей. Денежные средства потратил на спиртное и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.