В Якутии на ребенка напала стая собак — возбуждено уголовное дело

Прокуратура Ленского района организовала проверку по факту нападения в г. Ленске стаи собак на ребенка

20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и туловища.

Предварительно установлено, что ребенок, возвращаясь домой со школы, стал жертвой нападения стаи собак.

По данному факту прокуратура Ленского района организовала проверку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Также прокуратурой взято на контроль принятие законного и обоснованного решения по доследственной проверке на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния.