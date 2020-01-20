Происшествия
В Якутии на ребенка напала стая собак — возбуждено уголовное дело
Прокуратура Ленского района организовала проверку по факту нападения в г. Ленске стаи собак на ребенка
20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и туловища.
Предварительно установлено, что ребенок, возвращаясь домой со школы, стал жертвой нападения стаи собак.
По данному факту прокуратура Ленского района организовала проверку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову безнадзорных животных.
По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Также прокуратурой взято на контроль принятие законного и обоснованного решения по доследственной проверке на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния.
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