В Якутии ребенок, пострадавший от укусов безнадзорной собаки, получит компенсацию

Прокуратура Хангаласского района провела проверку по фактам нападения на граждан безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение установленных требований закона администрацией п. Мохсоголлох привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки пострадал ребенок. Ему поставлен диагноз «укушенная рваная рана левой подглазничной области».

Прокуратура района обратилась в интересах ребенка в суд о взыскании с администрации поселка суммы морального вреда, причинённого нападением безнадзорной собаки.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.