Судебная хроника
В Якутии ребенок получил перелом во время эстафеты
Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью её малолетнему сыну.
Установлено, что 17 августа 2022 несовершеннолетний, находясь в детском оздоровительном лагере, во время спортивной эстафеты, поскользнувшись на мокром полу деревянной площадки получил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей левого предплечья со смещением.
В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях.
Прокуратура обратилась в интересах мальчика в суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации Республиканской специализированной спортивной школы олимпийского резерва, на базе которого функционировал лагерь.
В период рассмотрения гражданского дела, моральный вред, причиненный ребенку, ответчиком возмещен добровольно в размере 100 000 рублей.
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