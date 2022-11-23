23.11.2022
11:15
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Судебная хроника

В Якутии ребенок получил перелом во время эстафеты

Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью её малолетнему сыну.

Установлено, что 17 августа 2022 несовершеннолетний, находясь в детском оздоровительном лагере, во время спортивной эстафеты, поскользнувшись на мокром полу деревянной площадки получил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей левого предплечья со смещением.

В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях.

Прокуратура обратилась в интересах мальчика в суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации Республиканской специализированной спортивной школы олимпийского резерва, на базе которого функционировал лагерь.

В период рассмотрения гражданского дела, моральный вред, причиненный ребенку, ответчиком возмещен добровольно в размере 100 000 рублей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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