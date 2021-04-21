В Якутии реализуется проект «Дети медиков «красной зоны»: ЕГЭ-2021»



Реализуется он в рамках партийного проекта «Новая школа». Инициатор проекта — Феодосия ГАБЫШЕВА, член регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия». В проекте подготовки к экзаменам уже участвуют более ста выпускников из 12 районов Якутии.

Юля ВАСИЛЬЕВА в этом году заканчивает школу и мечтает стать программистом. Мама Юли – врач, она работает в красной зоне, ежедневно спасая человеческие жизни. И времени на общение с дочерью по поводу выбора будущей профессии остается не так много.

И Юля – не единственная. Поэтому в Якутии для детей-выпускников из семей медиков был запущен специальный проект. «Я считаю, что это отличный проект, который очень нам помог. На занятиях с волонтерами-преподавателями я значительно подтянула математику, и это поможет мне при сдаче экзамена», — сказала Юля Васильева.



Поддерживают медиков, работающих в красной зоне, активисты «Единой России». Идею подхватили преподаватели Северо-Восточного федерального университета. Педагоги на безвозмездной основе проводят он-лайн консультации по основным предметам школьной программы.



Татьяна БЕРДНИКОВА, доцент кафедры общего языкознания и риторики, отметила, что вклад медиков в борьбе с ковидом невозможно переоценить: «В самом начале они неделями, месяцами находились вдали от семей, от детей. А если твой ребенок учится в старшей школе – это очень ответственный период. Поэтому этот проект очень своевременный и необходимый».

Куратор проекта, заместитель директора Института новых технологий РС(Я) Вера ЖЕРГОТОВА:

— Таким образом мы поддерживаем медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне». Конечно, в школах также активно проводятся консультации, помимо этого, мы будем сотрудничать с желающими выпускниками. Дистанционные занятия начались с марта, потому что первые экзамены стоят уже в конце мая. В такое трудное время наша общая цель – объединение. От степени вовлеченности граждан в общественно полезную деятельность на добровольных началах зависит сегодня решение многих социальных проблем. Мы благодарны ректору университета за поддержку проекта и преподавателям, которые решили помочь, несмотря на свою загруженность.



Доцент кафедры истории, обществознания и политологии исторического факультета Александр НИКОЛАЕВ проводит консультации по обществознанию:

— Не все становятся математиками и филологами, а вот достойными гражданами, патриотами своей страны должны стать все. Поэтому преподавать обществознание необходимо на высоком уровне и тем самым готовить детей к будущей специальности, социализации и жизни. Я решил присоединиться к проекту, чтобы работать в этом направлении и подталкивать других. Инициатива мудрая и своевременная. Врачам сейчас и так нелегко, им надо помочь.

Феодосия ГАБЫШЕВА уверена, что в результате реализации проекта дети медицинских работников получат возможность повысить уровень своих знаний и уверенно поступить в желаемые учреждения профессионального образования. «Участие преподавателей и студентов федерального вуза принять участие в данном проекте свидетельствует об их социальной ответственности, готовности прийти на помощь выпускникам в ответственный момент выбора будущей специальности», — резюмировала Феодосия Васильевна.