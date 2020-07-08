08.07.2020
15:35
97

Происшествия

В Якутии разыскиваются…

Романов С.Н.

Уголовным розыском МВД по Республике Саха (Якутия) по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскиваются:

  1. Иннокентьев Иван Иванович, 1990 года рождения, уроженец Усть-Алданского улуса. 
  2. Романов Спартак Николаевич, 1987 года рождения, уроженец Чурапчинского улуса.
Иннокентьев И.И.

При наличии информации о местонахождении данных лиц просьба сообщить по тел.: 89142210289 , +7 (914) 232-97-81. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх