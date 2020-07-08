В Якутии разыскиваются…

Романов С.Н. Уголовным розыском МВД по Республике Саха (Якутия) по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскиваются: Иннокентьев Иван Иванович, 1990 года рождения, уроженец Усть-Алданского улуса. Романов Спартак Николаевич, 1987 года рождения, уроженец Чурапчинского улуса. Иннокентьев И.И. При наличии информации о местонахождении данных лиц просьба сообщить по тел.: 89142210289 , +7 (914) 232-97-81. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх