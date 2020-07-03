03.07.2020
18:10
304
Происшествия
В Якутии разыскивают оскорбителя властей
Следователи просят помочь в установлении местонахождения мужчины, скрывающегося от органов предварительного расследования.
Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), разыскивается Васильев Алексей Валерьевич, 14.08.1984 г.р., уроженец с. Кутана Сунтарского района Якутской АССР, проживающий в селе Кутана Сунтарского района.
Лиц, владеющих любой информацией о местонахождении Васильева А.В., просим сообщить об этом по телефонам: 8 (984) 106-85-79, 8 (914) 290-00-65.
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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