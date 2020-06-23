23.06.2020
10:28
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Происшествия

В Якутии разыскивают мужчину за совершение особо тяжкого преступления

За совершение особо тяжкого преступления ОРППЛ ОУР МУ МВД России «Якутское» разыскивается гр. АГАФОНОВ Александр Александрович, 24.04.1983г.р. уроженец г. Якутска, БОМЖиР, ранее судим.

Приметы: среднего роста 165-170см, худощавого телосложения, славянской внешности, имеются татуировки.

Возможные места появления: Район Крестьянского рынка, район ГРЭС-1, центр, район Гимеина, мкр.Марха (подсобные хозяйства, теплицы, расположенные по Намскому тракту).

Лиц, обладающих какой либо информацией о местонахождении данного гражданина просьба незамедлительно сообщать по телефонам: 454-442, 89999491288, 89220590608

Фото: Пресс-служба Межмуниципальное управление МВД РФ "Якутское"
Источник: Пресс-служба Межмуниципальное управление МВД РФ "Якутское"
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