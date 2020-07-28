В Якутии разыскивается подозреваемый в тяжких преступлениях

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ, а также ряда иных особо тяжких преступлений, разыскивается скрывшийся от следствия подозреваемый — Александров Константин Владимирович, 26.03.1990 года рождения, уроженец с. Сунтар, Сунтарского района. Рост 170-175 см., среднего телосложения, внешность соответствует фотографии.

Лиц, владеющих любой информацией о местонахождении Александрова К.В. или иными сведениями, интересующими следствие, просим сообщить об этом:

1) в Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, д. 19, корп. 2, каб. 207, либо по номерам 8-964-076-98-50, 8-411-2-455-131;

2) в Управление уголовного розыска МВД по РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 10, каб. 226, либо по номерам 8-914-294-61-95, 8-999-087-70-12, 8-411-2-454-424.