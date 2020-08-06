В Якутии разыскивается беглец-автостопщик

УМВД России по Забайкальскому краю за совершение убийства разыскивается Гребенников Виктор Владимирович, 08.01.1989 г.р. уроженец г. Дзержинска Нижегородской области. Находится в розыске за ГУ МВД России по Нижегородской области за совершение краж имущества.

Приметы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180 см., светловолосый, коротко стриженный.

Был одет: шорты клетчатые красно-синего цвета ниже колен, кроссовки черные, кофта синего цвета с фальш-погонами и нагрудным карманом. Также при себе имеются штаны черного цвета, кофта с черными, серыми и зелеными полосками и с надписью на груди «Kappa».

Особые приметы: татуировка на левом предплечье «Джон Леннон», на груди – неустановленная татуировка.

Передвигается автостопом по федеральной трассе «Чита-Ростов» с табличкой «Еду в Ростов». 31 июля 2020 года доехал до г. Хилок Забайкальского края.

Лиц, владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 8-914-126-6834, 8-914-433-2775, 8-996-020-4645.