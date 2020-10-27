В Якутии разыгралась кровавая семейная драма

Прокуратура Усть-Янского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в августе 2020 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, взяв с полки ножницы, метнул их в область грудной клетки своей супруги.

В результате повреждения подмышечной артерии и верхней доли правого легкого, женщина скончалась в короткий промежуток времени.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Усть-Янский районный суд для рассмотрения по существу.