27.10.2020
09:42
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Происшествия

В Якутии разыгралась кровавая семейная драма

Прокуратура Усть-Янского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в августе 2020 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, взяв с полки  ножницы, метнул их в область грудной клетки своей супруги.

В результате повреждения подмышечной артерии и верхней доли правого легкого, женщина скончалась в короткий промежуток времени.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Усть-Янский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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