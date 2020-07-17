В Якутии разрешили ловить рыбу сетями

Отныне жители республики могут рыбачить сетными орудиями лова на 542 участках, ранее это было возможным только на 28 участках.

В связи с вступлением в силу в 2020 году Федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработаны новые Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Согласно документу населению республики разрешено рыбачить с использованием сетных орудий добычи в пределах суточных норм на специально отведенных 177 речных и 365 озерных участках по всем муниципальным районам за исключением сибирского осетра. Границы речных участков отмечены географическими координатами. До разработки новых Правил, такая возможность была только у населения арктических районов на 28 участках, также на изолированных карасевых озерах.

При этом сетные орудия необходимо поставить на учет в Восточно-Сибирском-территориальном управлении Росрыболовства по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Каландаришвили, дом 5, адрес электронной почты harbour@ltufar.ru.