В Якутии разрешены культурные мероприятия и гастроли

Министерством культуры и духовного развития утвержден порядок проведения мероприятий учреждениями культуры в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указом Главы Якутии от 15 марта 2021 года. Муниципальным образованиям рекомендовано принять данный порядок за основу для осуществления деятельности муниципальных учреждений культуры.

Порядком закреплено проведение репертуарных, а также гастрольных, показов спектаклей и концертных программ при загрузке зрительного зала до 75 процентов. Допускается работа клубных формирований и групповых занятий с количеством участников до 50 человек. Проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований необходимо согласовывать с республиканским оперативным штабом, а внутриулусных и внутрипоселковых мероприятий – с районными оперативными штабами.

Кроме того, разрешается проведение дискотек, танцевальных и интерактивных программ, а также уличных мероприятий при выполнении следующих обязательных условий:

— обеспечение ограждения места проведения;

— запуск на территорию с измерением температуры посетителей и при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

— соблюдение социального дистанцирования, недопущение скопления лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях.

Ответственность за обеспечение мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции возлагается на руководителей учреждений культуры. Предполагается, что в соответствии с данным порядком будет осуществляться контроль со стороны надзорных и правоохранительных органов.